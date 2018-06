Il premier Conte parla al Senato: ecco i 10 punti chiave del suo discorso

di Bianca Conte

Deciso e ottimista, chiaro e conciso e, soprattutto, propositivo e fermo. Conte in Aula al Senato deciso, come lui stesso ha dichiarato, a chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo, ma di un progetto per il cambiamento dell’Italia, formalizzato sotto forma di contratto dalle due forze politiche che formano la maggioranza parlamentare». Poi, nel suo discorso per la fiducia in Senato Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato cominciato con un «saluto al presidente della Repubblica che rappresenta l’unità nazionale e che ha accompagnato le fasi di formazione di questo governo», ha dichiarato di assumersi l’incarico di presidente del consiglio dei ministri «con umiltà e determinazione».

Il discorso di Conte al Senato: i 10 passaggi cruciali

«Assumo questo compito con umiltà ma anche con determinazione, con la consapevolezza dei miei limiti ma anche con la passione e l’abnegazione di chi comprende il peso delle altissime responsabilità a me affidate», ha detto Conte, interrotto a più riprese dagli applausi dell’Aula nel corso del suo discorso, ribadendo alla platea di essere «profondamente onorato di poter offrire impegno e competenze per poter difendere l’interesse dei cittadini di questo meraviglioso Paese». Poi, l’annuncio dei temi chiave e delle soluzioni ipotizzate e proposte nel contratto di governo a giuida Lega e Cinque Stelle. Vediamo, riassunte in uno schematico compendio riassuntivo quali sono: