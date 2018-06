Il Pd “presta” la sua sede agli islamici per la festa di fine Ramadan: è polemica

di Alessandro Giuliani

La festa di fine Ramadan nella sede del Pd. Siamo a Lodi, dove un migliaio di islamici si sono riuniti per passare insieme la giornata che ha chiuso il mese di “digiuno per Allah”, sotto l’egida del partito democratico, che si inchina all’Islam. E’ anomalo che un partito presti la sua sede per una funzione di preghiera. E’ ìl “modello Pd”, bellezza. Ed è subito polemica: «In diversi Stati islamici, penso all’Iran che si definisce Repubblica Islamica, ma anche al Pakistan, all’Arabia, ma anche alla stessa Turchia del sultano Erdogan, la religione coincide con la legge e ovviamente con la politica e infatti vediamo che le donne hanno zero diritti, che le minoranze religiose hanno zero diritti, che si rischia la lapidazione per reati che in Europa venivano puniti nel Medio Evo come la blasfemia e l’apostasia». La prende alla larga Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, per affermare tutta la sua rabbia contro «il defunto Pd, partito in totale caduta libera, che ormai gli italiani non votano più nemmeno sotto tortura e decide a Lodi di prestare una sua sede per la preghiera di fine Ramadan alla comunità islamica. Per la serie mischiamo religione e politica, esattamente come avviene in Iran o in Pakistan. È questo il modello di Italia a cui guarda il Pd?».

Il tutto accade a Lodi, già saltati agli onori delle cronche per il caso assurdo dell’ospedale che accettò un protocollo per le donne islamiche , contestato aspramente da Giorgia Meloni. In passato, riporta il quotidiano locale Cittadino, la festa di fine ramadan era stata organizzata in alcuni campi da gioco coperti delle Faustina. Quest’anno, invece, dopo un anno di “problemi burocratici”, il tutto si è spostato nella sede del Pd. Su iniziativa del segretario dem locale che rivendica la scelta fatta. E’ il modello Pd, bellezza!