Il nonno trasforma il ristorante in centro profughi. La nipote furibonda

di Milena De Sanctis

Il nonno gestisce un centro per profughi in un immobile di sua proprietà. La nipote, neoparlamentare leghista, condanna il business e organizza presidi contro questa decisione. È scontro familiare nel Bresciano, a Corvione di Gambara, dove un vecchio ristorante è stato riconvertito in ostello per migranti. Come riferisce il Giornale di Brescia, Eva Lorenzoni, deputata della Lega si è schierata contro l’iniziativa del nonno. «Non condivido in alcun modo le scelte fatte da un componente della mia famiglia d’origine», ha detto.

Nell’ostello sono ospitati novanta profughi. E come riporta ancora il quotidiano, sono destinati anche ad aumentare. La Lorenzoni poi prosegue: «Ho condannato la scelta di mio nonno privatamente e direttamente con l’interessato e anche pubblicamente organizzando un presidio e mettendo in atto tutte le azioni che potevano in qualche modo bloccare l’arrivo e la successiva ospitalità dei presunti profughi a Corvione». E infine: «Non è una parentela che mi farà cambiare idea sulla questione e nessuno può in alcun modo strumentalizzare la mia posizione poiché io combatterò questo business da militante della Lega e da cittadina».