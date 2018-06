Il M5S si spacca, avanzano i “sinistri”. «Non fermiamo i migranti, fermiamo Salvini»

di Monica Pucci

Un tema di sinistra, quello dell’accoglienza di migranti, che nel M5S fa scatenare nuovi distinguo da parte dell’ala insofferente all’alleanza con i leghisti, l’ala che fa capo a Roberto Fico. Distinguo sempre più duri. La posizione del governo giallo-verde in tema di immigrazione spacca il fronte pentastellato soprattutto in Sicilia. Se ieri il leader del M5s nell’Isola e candidato governatore dei grillini alle scorse regionali, Giancarlo Cancelleri, aveva appoggiato la scelta del capo del Viminale, Matteo Salvini, e del ministro delle Infrastrutture, il 5 stelle Danilo Toninelli, di chiudere i porti, adesso arriva il no di un altro pentastellato, Ugo Forello, capogruppo del M5s a Palazzo delle Aquile. «Caro Giancarlo, non cadere anche tu nel tranello leghista – scrive in un lungo post su Facebook dal titolo “Lasciamo aperti i porti e scrutiamo altri orizzonti” -. Il fatto che l’Italia abbia dimostrato di essere capace di grande accoglienza, non legittima oggi a divenire insensibili o spietati con i migranti che si trovano ‘sequestrati’ in mezzo al Mare Mediterraneo».

Per Forello che il Movimento ha candidato a sindaco alle scorse amministrative a Palermo “il senso di umanità, che misura il grado di civiltà di un paese, viene sempre prima di tutto e non può essere temporaneamente sospeso con l’obiettivo di costringere l’Europa a far fronte alle proprie responsabilità”. Poi l’attacco esplicito al leader della Lega. «La verità è che di questo clima salviniano non se ne può più – avverte -. E non si può continuare a rincorrerlo sul suo terreno. Perché le sue non sono banali semplificazioni, ma pericolose mistificazioni che rischiano seriamente di rendere incendiaria la stessa aria che respiriamo». La tesi del grillino è chiara e chiama in causa la “mancanza di un confronto dialettico interno al Governo” che consente al capo del Viminale di sviluppare “imperterrito” la sua azione di governo “dando addosso alle Organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo. Cioè governa attraverso una retorica che individua un semplice capro espiatorio da sacrificare all’altare di un nazionalismo inconcludente”.

Ricordando la recente archiviazione disposta dai giudici di Palermo dell’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di uomini, che vedeva coinvolte la Ong spagnola Proactiva, con il natante Golfo azzurro, e quella tedesca Sea Watch, con Iuventa,Forello spiega che la chiusura dei porti è “una scelta al di fuori dei limiti della legalità nazionale e internazionale”. Per il pentastellato Salvini “gioca una partita tutta sua. Frenetico e compulsivo, schiacciato sulla cronaca ora per ora, il linguaggio di Salvini si sta sostanziando in un clima che potrebbe precipitare da un momento all’altro. Di post in post ha costruito un senso comune fazioso, esaltato, che dietro le posticce apparenze del buon senso del padre di famiglia, dietro i vuoti proclami della lotta agli scafisti, si concretizza in una cosa sola: fare la guerra alle ong che soccorrono le persone in mare”. Che ne pensa Di Maio? E Conte, ripeterà anche ai grillini che lui è in perfetta sintonia con Salvini?