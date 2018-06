Il leghista Fontana: «L’agente provocatore è da Kgb». Gelmini: «Ha ragione»

di Redazione

Di sicuro a Matteo Salvini non farà piacere, ma la notizia c’è. Già, perché Attilio Fontana sarà pure poco noto al grosso pubblico, ma è pur sempre il successore di Roberto Maroni alla guida della più importante e popolosa regione italiana, la Lombardia. E come lui è leghista e quindi alleato di quel M5S che ha preteso l’inserimento nel contratto di governo della figura dell’«agente provocatore» in funzione anti-corruzione. Una figura che a Fontana provoca addirittura «raccapriccio». Certo, in assenza di una concreta declinazione di questa figura, la sua non è una condanna senz’appello dal momento che, spiega il governatore, «la differenza tra l’uso e l’abuso di un istituto di questo genere è lievissima e, attraverso questi istituti, si rischia di andare a incidere sulla libertà e sulla democrazia».

Fontana è governatore della Lombardia

Fontana, che di professione è avvocato e sul tema si dichiara «garantista», non fa mistero di avvertire «un po’ di paura» per la figura dell’agente provocatore, così come di auspicare che Lega e M5S «rivedano il contratto in quella parte che ritengo assolutamente inaccettabile». Quindi l’affondo: «È qualcosa che rischia di degenerare, di diventare pericoloso se non usato in maniera corretta. L’uso improprio dell’agente provocatore può portare a forme di violazione della libertà e a costruire la verità che si vuole. Non a caso – conclude il governatore lombardo -, gli esempi di agenti provocatori si ritrovano nei regimi totalitari come nel nazismo o nel Kgb».

L’azzurra: «La Lega imponga i temi del centrodestra»

Il distinguo del governatore diventa un assist per chi ancora non si rassegna a vedere Salvini sotto braccio a Di Maio e ancora spera che il centrodestra possa tornare unito e vincente. Un auspicio che riecheggia forte nelle parole di Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera : «Fontana- si legge in una nota – ha ragione da vendere quando condanna l’uso dell’agente provocatore presente nel contratto sottoscritto dal governo. E il riferimento al Kgb è puntuale perché racconta di una cultura che non ha niente a che fare con i valori liberali». ma la questione è tutta politica: «Mi auguro – vi si legge ancora – che la Lega sappia imporre i valori del centrodestra, contro la cultura del sospetto e cancelli l’agente provocatore dal programma».