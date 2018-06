Il grido del Papa: «Cristiani a rischio di cancellazione in Medio Oriente»

di Redazione

Cristiani perseguitati, il Papa lancia un monito e un grido di dolore. «Il Medio Oriente è un crocevia di situazioni difficili, c’è il rischio, non voglio dire la volontà, ma il rischio di cancellare i cristiani». Lo ha sottolineato il Papa, incontrando in Vaticano i membri della Roaco, organizzazione che aiuta le Chiese Orientali. «Un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe un Medio Oriente», ha detto Bergoglio parlando a braccio. «Il Medio Oriente soffre, piange e le potenze mondiali guardano al Medio Oriente non con tanta preoccupazione per la cultura e la fede e la vita dei poi ma solo per aver il predominio»