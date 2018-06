Il colmo per un rapinatore: aggredisce tassista ma lascia i documenti nell’auto

di Redazione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno eseguito una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un uomo di 41 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina. Lo scorso 27 marzo il 41enne aveva fermato un taxi chiedendo di farsi accompagnare nel quartiere San Giovanni in via Pazzigno. Ma, una volta giunto a destinazione, l’uomo aveva cominciato a premere la schiena del tassista con un oggetto rapinandolo della somma di 120euro. Quindi usciva dal taxi facendo perdere le proprie tracce nelle palazzine popolari. Tuttavia nella circostanza il rapinatore solitario non si era accorto di aver lasciato il proprio portafoglio con i documenti personali sul sedile posteriore della macchina.

Pertanto dal portafoglio sono scattate le indagini degli agenti che hanno consentito di identificare l’autore del delitto cui stamane è stato notificato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.