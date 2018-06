Iamotti – Roma

di Redazione

Via Trionfale, 122 – 00195 Roma

Tel. 06/39751841

Sito Internet: www.gelateriaiamotti.it

Tipologia: gelateria

Prezzo: coni e coppette 2/5€, gelato 21€/kg, panna 16€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Aperta più di un anno fa su Via Trionfale, poco distante da Piazzale degli Eroi, questa gelateria offre un gelato artigianale ricco e opulento. La cifra stilistica che lo contraddistingue è la dolcezza eccessiva, anche in gusti semplici come i sorbetti alla frutta. L’offerta è molto ampia e variegata, con i gusti classici affiancati da altri più originali come il cremino di pistacchio e melograno (un po’ pasticciato al palato) e il pesto di mandorle dove il frutto era poco percepibile. Tra le diverse varietà di cioccolato abbiamo assaggiato quello fondente, di consistenza cremosa ma un po’ troppo dolce, accanto al cocco e alla cheesecake alle fragole, un vero e proprio trionfo della nota zuccherina. Per i più golosi c’è la possibilità di arricchire il cono con la fonduta di cioccolato sia all’interno che al di fuori, mentre la panna per fortuna risulta abbastanza soffice e non zuccherata. Oltre ai gelati, c’è una vasta scelta di torte gelato e semifreddi, di yogurt da gustare al naturale oppure con granelle, frutta fresca e creme, e alcuni prodotti di caffetteria, come caffè, tè e bevande varie.

AMBIENTE

Il locale è molto ampio e luminoso, tant’è che dalla strada risulta facilmente riconoscibile grazie alle grandi vetrate. All’interno ci sono alcuni tavolini presso cui sedersi e fare una pausa golosa in tutta tranquillità.

SERVIZIO

Abbastanza cortese e rapido.

