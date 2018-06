I sindacalisti della Cgil cantano “Bella Ciao” a Salvini. Lui li ignora (video)

di Fortunata Cerri

Ennesima provocazione a suon di Bella Ciao. Il neo ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in Puglia per la campagna elettorale per le amministrative di domenica 10 giugno, dopo essere atterrato a Brindisi, è stato provocato da alcuni passeggeri. Nel minibus – che porta al terminal dell’aeroporto – è stato salutato, in maniera provocatoria, da alcuni passeggeri che hanno intonato Bella Ciao. Con tanto di video pubblicato su Facebook da Giuseppe Gelo. «Eravamo a bordo con alcuni compagni della Cgil – dice l’autore – e gli altri presenti si sono accodati. Non ha apprezzato molto». Qualcuno ha provato a replicare con La canzone del Piave, «ma è stato subito zittito», racconta ancora il sindacalista. In realtà, come si vede dal video, Salvini non ha raccolto la provocazione e impassibile ha continuato a leggere come se nulla fosse il suo giornale.