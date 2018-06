I docenti fanno la guerra a Shakespeare: è un maschio bianco, va superato

di Riccardo Arbusti

Se non è un attacco all’idea che possa esistere una letteratura nazionale poco ci manca: la leader del più significativo sindacato inglese degli insegnanti, Mary Bousted, ha infatti spiegato che i programmi dovranno essere rivoluzionati. Via Shakespeare, capofila degli autori “maschi bianchi defunti” e dentro poeti afro-caraibici, indiani e cinesi. Ne dà notizia Il Foglio in un articolo di Giulio Meotti che cita alcuni passaggi del discorso di Mary Boisted al convegno annuale degli insegnanti: “Se un curriculum di conoscenze significa ricreare il meglio che è stato pensato da uomini bianchi e morti, allora non mi interessa molto”. Nelle nuove classi multietniche, a suo avviso, non ci sarebbe più bisogno di un autore “conservatore che ha passato un sacco di tempo a rafforzare il diritto divino dei re quindi in questo hai bisogno di voci diverse”.

La moda del politicamente corretto ha cominciato a dilagare proprio negli anni Novanta nelle scuole e negli atenei americani. In un libro del 1993, Americani, lo raccontava molto bene Alberto Pasolini Zanelli parlando di un episodio che anticipava le moderne distorsioni operate sulla Carmen di Bizet o la scelta di un attore nero per il ruolo di Achille nella serie americana sulla guerra di Troia. Accadde infatti che al Teatro dell’Opera di Washington fu censurato Il Flauto Magico di Mozart, tagliata la scena in cui due uomini parlano dell’astuzia delle donne (scena sessista) e Monostatos il Moro diventa un bianco che a Papageno parla di uomini “strani” e non “neri” (dialogo altrimenti sospettato di razzismo).

La guerra dei docenti inglesi a Shakespeare in nome del multiculturalismo è un altro passo verso il conformismo morale come regime denunciato dall’antropologo americano Jonathan Friedman nel suo libro sul politicamente corretto edito in Italia da Meltemi. Shakespeare del resto è stato già preso di mira in America: all’Università di Pennsylvania il ritratto di Shakespeare è stato tolto dal salone del dipartimento di letteratura e sostituito con quello di una poetessa lesbica e nera, Audre Lorde.