I dem si vogliono consolare: «Il Pd c’è». Poi arriva Veltroni e li smonta

di Viola Longo

Di fronte all’esito delle amministrative il Pd d’apparato esulta, forse più per darsi coraggio che per convinzione. Un bagno di realismo però arriva da un big che, forte del fatto di non avere più ruoli operativi nel partito (e magari, chissà, vagheggiandoli), riporta tutti con i piedi per terra: «Il centrosinistra – avverte Walter Veltroni – ha complessivamente un dato negativo».

La doccia fredda elargita dall’ex sindaco di Roma, nonché primo segretario del Pd, è arrivata dopo che alcuni notabili del partito si erano affrettati a rivendicare con slancio un risultato positivo che non trova riscontro nei dati effettivi. «Centro sinistra e @pdnetwork ci sono! Nel contesto politico post 4 marzo e nonostante la luna di miele del governo e la campagna di #salvini sulla pelle dei disperati, il centro sinistra cresce ovunque dalle politiche. Abbiamo ottimi candidati per ballottaggi», ha scritto su Twitter il responsabile Enti locali del partito, Matteo Ricci, aggiungendo poi un «Ps. Grande @DelBono2018», in riferimento al risultato di Brescia, quella che forse è l’unica vittoria netta che il Pd possa davvero rivendicare.

Sulla stessa linea anche il commento del capogruppo al Senato, Andrea Marcucci. «Il Partito democratico c’è ed è in corsa in quasi tutti i ballottaggi delle elezioni comunali», ha scritto Marcucci sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che l’esito del primo turno «è un’indicazione importante per le prossime settimane: si devono evitare in tutti modi liti interne e recriminazioni che anche nel recente passato hanno influito pesantemente sui risultati del partito». «Un grande merito – ha poi aggiunto – va riconosciuto ai nostri candidati sindaci e alla loro capacità di ascolto delle comunità locali. È un bacino di grande ricchezza che il Pd deve valorizzare e sostenere in tutti i modi, mettendo in soffitta divisioni correntizie. Ora tutti al lavoro per il secondo turno».

Marcucci, insomma, ha cercato di leggerla in positivo, anche se dalle sue parole emerge tutto il clima di difficoltà che si vive in casa dem. Chi non ha fatto proprio sconti, invece, è stato Veltroni, il quale, intervenendo a Circo Massimo, su Radio Capital, ha affermato chiaramente che «il centrosinistra ha complessivamente un dato negativo». «Vederlo al 27% a Siena o al 15% a Terni dà la misura del lavoro di ricostruzione che c’è da compiere», ha sottolineato, per poi soffermarsi su una valutazione più ampia del voto, anche alla luce della situazione nazionale. «La Lega cresce ulteriormente perché si mette in sintonia, nella forma più semplificata e, per me, pericolosa, con il sentimento antimigranti. Continua ad avere un’onda che la sostiene ed è dominante nel centrodestra», ha sostenuto Veltroni, per il quale invece «l’altro azionista del governo, il Movimento 5 Stelle, paga invece il prezzo dell’accordo con la Lega, soprattutto nell’elettorato che viene da sinistra. E in alcuni casi, come a Roma, il prezzo dell’esperienza di governo».