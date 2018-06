«Ho un nonno partigiano, con Salvini non posso stare»: la consigliera M5S si dimette

di Augusta Cesari

Carlotta Trevisan, una consigliera comunale del M5s a Rivoli, in provincia di Torino, ha deciso di dimettersi in polemica con il proprio partito che, giudica troppo schiacciato sulle posizioni della Lega di Matteo Salvini. Come ha dichiarato a Repubblica, lei è stata un di quelle che aveva votato no al sondaggio sull’accordo di governo col Carroccio. Ma poi ha affrontanto l’immane “sacrificio” di accettare con disciplina il verdetto della rete così caro ai grillini. Ora però spiega: «Non riuscivo più a restare a guardare la posizione subalterna del MoVimento nei confronti di Salvini». Ma a fare scattare a molla alla consigliera grillina di lasciare il movimento è stato nonno Luciano. Improvvisamente il pensiero del nonno partigiano e fondatore di una sezione del Pci l’ha “redenta“ dal connubio del M5s con la Lega. Quando si dice la voce del sangue…

Nonno Luciano, partigiano tra i fondatori della settima sezione del Pci, è tornato a parlarle solo dopo l’addio al M5S: «Oggi mi ha anche abbracciato dopo giorni in cui il caffè a colazione si prendeva in silenzio -racconta la Trevisan il “gelo” che si respirava casa sua – . Era arrabbiato con me perchè non mandavo un segnale». Ma non sa neanche lei cosa voglia veramente: «Ho passato serate a piangere – spiega la Trevisan – e ho pianto anche quando sono andata a trovare i miei amici del Meet Up. Ci troviamo tutte le settimane, discutiamo, organizziamo. Vorrei che fosse chiaro che a me il Movimento piace». Che farà ora? Non lo sa, ma una cosa è certa, mai col Pd. Non rinnega i valori che l’hanno portata ad avvicinarsi al M5s. Assicura che non intende passare al Pd e spiega di aver rifiutato di ascoltare anche quei colleghi che la imploravano di passare al gruppo misto.