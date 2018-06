Ha un infarto mentre guida: autista di carro funebre travolge e uccide una ragazza

di Redazione

Quando tutto congiura davvero contro: sembra quasi irreale, l’incidente d’auto che questa mattina a Galliate, in provincia di Novara, ha travolto e ucciso una ragazza, se non fosse pre l’esito tragico con cui si è dovuto fare i conti: una sequenza incredibile di eventi drammatici che hanno portato alla morte improvvisa di due persone, il conducente al voltante del mezzo – un carro funebre – e la ragazza investita.

Muore investita da un carro funebre

Tutto assolutamente imprevedibile: l’autista del carro funebre viene colto da malore durante il trasporto di una salma ; fatica a tenere le mani sul volante e perde il controllo del mezzo di cui è alla guida. La giovane, una 22enne, è a bordo strada a fare jogging, esattamente sulla traiettoria del veicolo a quel punto fuori controllo che sbanda e procede all’impazzata, fino ad impattare violentemente con la ragazza che non riesce ad evitare l’urto. In base a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, allora, il carro funebre avrebbe poi terminato la sua corsa contro il muro di una casa. La ragazza non ha scampo; a nulla sono valsi gli interventi tempestivi del personale del 118 e della Croce Rossa: per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo, stroncato da un infarto, è morto anche lui, probabilmente prima ancora di travolgere la ragazza: entrambi vittime di un tragico destino che li ha accomunati nel peggiore dei modi…