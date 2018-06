Guerra commerciale, Pechino minaccia rappresaglie contro i dazi di Trump

di Redazione

La Cina promette rappresaglie dopo la notizia data dai media americani dell’approvazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dazi su beni di importazione cinese per un valore di 50 miliardi di dollari. «Se la parte statunitense adotta misure unilaterali di protezionismo e danneggia gli interessi della Cina, allora risponderemo immediatamente e prenderemo le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i nostri legittimi diritti e interessi», ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang. «Tutte le operazioni commerciali negoziate dalle due parti non avranno effetto se gli Stati Uniti adotteranno le tariffe», ha aggiunto Geng.

Dazi, Cina e Usa verso la “guerra”

Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. La notizia è stata anticipata nella notte italiana dal Wall Street Journal e si attende ora l’ufficializzazione della Casa bianca. Non è ancora chiaro quando la stretta entrerà in vigore. La decisione (presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale) sarà annunciata nelle prossime ore e rischia di scatenare un braccio di ferro tra Usa e Cina senza precedenti e dagli esiti imprevedibili. Proprio a questo tipo di rischi fanno continuamente riferimento le autorità economiche mondiali, soprattutto quando si tratta di stilare le previsioni di crescita per il futuro; lo stesso Mario Draghi, dopo il vertice della Bce, ha ricordato quanto pesino i rischi di spirale di tensione sul commercio per la crescita globale.