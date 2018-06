Grande festa a “Sarzana la rossa” dopo la vittoria del centrodestra (video)

di Guglielmo Gatti

Anche Sarzana cambia. Per la prima volta nella storia repubblicana, Sarzana (in provincia della Spezia) ha un sindaco di centrodestra. È l’avvocato Cristina Ponzenelli, 42 anni, indicata dalla maggioranza che amministra la Regione Liguria, il cosiddetto Modello Toti (FI, Lega, FdI, centristi). È anche la prima donna sindaco della città della Val di Magra. A Ponzenelli il 56,47% dei voti. I suoi elettori hanno festeggiato oggi la vittoria in piazza Matteotti insieme al governetore Giovanni Toti, al sottosegretario alle Infrastrutture e leader della Lega in Liguria Edoardo Rixi, e vari parlamentari di centrodestra. Si è trattato davvero di una vittoria storica: “Abbiamo abbattuto barriere che ci hanno separato troppo a lungo. Sarzana ha deciso per la speranza e non per la paura. Sarò il sindaco di tutti”, disse Cristina Ponzanelli, neo sindaco di centrodestra a Sarzana, candidata uscita vincitrice al ballottaggio nella sfida con l’ex primo cittadino uscente Alessio Cavarra (Pd). Per il centrodestra a Sarzana una vittoria storica, tanto che il Pd ha accusato il colpo: “Quella del ballottaggio di Sarzana rappresenta una sconfitta dolorosa per il Partito Democratico ligure. Una sconfitta maturata in un clima nazionale sfavorevole, che ha visto proseguire l’onda lunga del 4 marzo e su cui sono pesate anche divisioni locali”. Così il segretario ligure del Pd Vito Vattuone commentò l’esito del ballottaggio a Sarzana, che ha visto uscire sconfitto il candidato democratico, sindaco uscente del comune spezzino.