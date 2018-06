Gli alberghi della Baviera chiudono le porte: qui non ci sono stanze per i populisti di Afd

di Redazione

Tra tre settimane è in programma ad Augusta, in Baviera, il raduno del partito Afd, Alternativa per la Germania, formazione sovranista e anti-immigrazione. I giornali tedeschi riferiscono che in vista dell’evento sono state cancellate le prenotazioni di alcuni membri del partito da parte di alberghi che non gradirebbero la presenza di esponenti del partito populista. Due hotel, il Drei Mohren e l’Holiday Inn Express, quando hanno saputo chi avrebbero dovuto ospitare, hanno annullato la prenotazione, affermando di avere timori per la sicurezza e di non essere felici di accogliere persone che non vogliono “una società con una mentalità aperta”. Questo tipo di ospiti ” sono stati già respinti in passato”, ha spiegato Michael Friedrich, Ceo della Success Hotel Management, azienda che gestisce l’Holiday Inn Express. L’altro hotel ha chiuso le sue porte perché era invece spaventato da possibili “rivolte” da parte di attivisti della “sinistra radicale”. L’Afd ha denunciato l’episodio ma ora dovrà trovare una nuova sistemazione alla co-leader del partito Alice Weidel, alla sua vice Beatrix von Storch, all’ex capogruppo in Parlamento, Alexander Gauland, e ad altri membri meno noti. Il partito Afd ha 94 deputati nel Bundestag dopo aver ottenuto il 12,6% dei consensi alle ultime elezioni politiche.