Giulia Bongiorno (senza scorta) aggredita a Roma da uno straniero

di Fortunata Cerri

Momenti di paura per il ministro della Pubblica amministrazione, la leghista Giulia Bongiorno. Domenica pomeriggio, intorno alle 17.45, è stata aggredita a Roma, mentre passeggiava senza scorta insieme con il figlio. Soltanto l’intervento delle volanti della polizia ha evitato il peggio.

Giulia Bongiorno aggredita in via della Mercede

L’aggressione è avvenuta all’altezza di via della Mercede, a cento metri da piazza di Spagna, in pienissimo centro della Capitale. Contro di lei si è scatenato uno straniero con accento inglese. L’uomo svestito, camminava al centro della via completamente fuori di sé, si era avvicinato prima a un’altra donna e urlando in inglese aveva abbassato i pantaloni e poi l’aveva molestata. Giulia Bongiorno, che si trovava a pochi metri, è subito intervenuta per difendere la donna ma, come rivela Il Messaggero, l’uomo le si è scagliato contro con fare minaccioso. A quel punto la prima donna aggredita, che era riuscita a divincolarsi, ha chiamato il 112. Telefonata che subito dopo ha fatto anche la Bongiorno. Poco dopo l’intervento della polizia, alla quale la Bongiorno e l’altra vittima hanno raccontato quanto accaduto: l’aggressore è stato portato via dalle forze dell’ordine.