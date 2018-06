Gioia Tauro, a 16 anni terrorizza la cassiera di un negozio per 100 euro

di Paolo Sturaro

All’improvviso l’irruzione nel negozio di Gioia Tauro, il soprassalto, l’inizio di un incubo per una donna. Lui, il ladro, con il volto coperto da un passamontagna e il coltello tra le mani. Lei, la cassiera, minacciata: «Dammi l’incasso della giornata». Momenti di paura, la cassiera gli dà un centinaio di euro che ha in cassa. Lui afferra il malloppo e fugge cercando di volatilizzarsi nelle vie limitrofe. I carabinieri vengono avvertiti e immediatamente, danno il via alle ricerche e inizia la caccia all’uomo. Il ladro viene rintracciato nelle vicinanze della sua abitazione. In flagranza di reato finisce in manette T.A. e si scopre che si tratta di un ragazzo appena sedicenne, che ora deve rispondere di rapina aggravata ai danni dell’esercizio commerciale di via Regina Elena. Il giovane – arrestato dai militari – ammette subito le proprie responsabilità. Già due giorni fa però il negozio di Gioia Tauro aveva subìto una rapina a mano armata da parte di un individuo col volto coperto. La vicenda aveva avuto le medesime modalità. Per questo motivo i carabinieri stanno svolgendo ulteriori approfondimenti per accertare il coinvolgimento del minore o di eventuali complici anche in quell’episodio.