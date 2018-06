Giletti sceglie la tv trash e fa di Corona un modello. Ce n’era bisogno? (video)

di Adele Sirocchi

Massimo Giletti ospitando il rutilante fotografo Fabrizio Corona nell’ultima puntata di “Non è l’Arena” ha fatto il pieno di ascolti: 9.19% di share. C’era di che giubilare. E infatti ha mandato un messaggino al suo ospite arrogante ma fruttuoso:”Hai fatto diventare La7 prima rete nazionale! Vai Fabrizio!!!” che il Corona ha subito reso pubblico a dimostrare quale fosse la coppia vincente. Il conduttore e il provocatore. L’agente fotografico ha fatto degli ascolti stratosferici ottenuti (grazie anche a una serie di spot martellanti che hanno anticipato l’evento televisivo) la base per dilatare ancora un poco il suo ego ipertrofico: “Il vero Brasile ieri ero io”, alludendo alla partita dei Mondiali tra Brasile e Svizzera andata in onda proprio domenica sera.

La coppia perdente, invece, era scontata. Giampiero Mughini insultato, Selvaggia Lucarelli umiliata. “Lei ce l’ha con me perché da anni e anni lo vuole ma non gli do il mio corpo”. La Lucarelli aveva scritto sul Fatto nel luglio 2016 un’inchiesta sui compensi in nero a Fabrizio Corona. Oggi si sfoga, sempre sul Fatto, giudicando Giletti il vero colpevole di “una furbata televisiva mascherata da confronto tv che è stata una celebrazione del galeotto maltrattato dal sistema giudiziario”.

Contro Giletti e la sua tv trash anche Libero, dove Francesco Specchia bacchetta il conduttore: non solo Corona non è San Francesco, ma non è neanche un modello. Per questo il suo “canto libero” in tv suona urticante e dannoso, con effetti stranianti, come gli insulti a Giampiero Mughini “uno non simpaticissimo ma che comunque nel giornalismo culturale italiano qualche traccia l’ha lasciata”.