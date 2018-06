Giappone, la principessa Ayako rinuncia al titolo per sposare un comune cittadino

La principessa giapponese Ayako, 27 anni, rinuncerà al titolo per inseguire il suo sogno d’amore e per sposare a ottobre il suo fidanzato Kei Moriya, cittadino comune di 32 anni. La sua scelta non è una novità nella casata reale giapponese: la 26enne Mako, cugina di Ayako, sposerà nel 2020 il suo compagno Kei Komuro. Ancora, nel 2014, la sorella maggiore di Ayako, la principessa Moriko, lasciò la casa reale per unirsi in matrimonio con un cittadino comune (un avvocato).

La favola di Ayako e Kei, che lavora come dipendente in una compagnia di spedizioni giapponese, è cominciata grazie ai genitori della ragazza. “Proprio la madre – scrive il quotidiano.net – ha introdotto la figlia al futuro fidanzato per difendere i diritti umani nell’azienda del ragazzo, dato che lei ha conseguito un master in Assistenza sociale dopo aver studiato in Canada”.

La principessa Ayako è la terza e più giovane figlia del defunto principe Takamodo, cugino dell’imperatore Akihito, che abdicherà il 30 aprile del 2019. Il matrimonio si svolgerà nel tempio Meiji di Tokyo, dopo che il 12 agosto verrà ufficializzato il loro fidanzamento.