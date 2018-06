Giano Laboratorio Gastronomico – Roma

di Redazione

Giano Laboratorio Gastronomico

Via Adda, 127 – 00198 Roma

Tel. 320/0662493

Sito Internet: www.gianolab@yahoo.it

Tipologia: panineria

Prezzo: panini da 6/12€, centrifughe 3,50€, biscotto 1,80€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Fa un passo in avanti questa panineria che ha fatto della qualità delle materie prime la sua cifra stilistica. Il pane è di Bonci, come la morbida pita biologica a lievitazione naturale da noi scelta e farcita con salmone affumicato, formaggio caprino, rucola e senape di miele. Più rustico e altrettanto convincente il panino Mercurio con bresaola, robiola, broccolo romanesco (al posto delle zucchine che non erano di stagione) e semi di zucca, dal gusto deciso e con il pane ciabatta croccante fuori e morbido dentro. Oltre alla lista di panini disponibili, ci sono anche proposte speciali che cambiano di giorno in giorno in base alla disponibilità del mercato, accanto a zuppe, insalate e a qualche piatto caldo, gustoso e invitante. Ben fatte anche le centrifughe, come quella da noi assaggiata a base di carote, mela, ananas e zenzero che, insieme a succhi bio, birre artigianali e altre bevande, compongono la lista del bere. Per chi vuole finire in dolcezza può sempre optare per un goloso biscotto al doppio cioccolato.

AMBIENTE

Il bancone posto sulla destra entrando, introduce all’unica sala che non è molto grande ma contiene un discreto numero di tavoli per chi ha voglia di fermarsi a pranzo. Chi non ha tempo, invece, può richiedere la pratica formula del take away.

SERVIZIO

Cortese e preparato, solo un po’ lento quando c’è il pienone.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –