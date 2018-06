Giallo nel milanese: ragazza sparisce, ritrovato impiccato il fidanzato

di Redazione

Giallo a Melzo, nel Milanese, dove i vigili del fuoco sono al lavoro con l’elicottero e i sommozzatori per cercare una ragazza italiana di 21 anni (Sara Luciani) che risulta scomparsa. L’allarme è scattato dopo che il suo compagno, Manuel Buzzini, 31enne è stato trovato impiccato. Secondo una prima ricostruzione i due si erano allontanati da casa venerdì sera in auto, poi lui sarebbe stato trovato impiccato ieri mattina con i vestiti ancora bagnati. Le ricerche della ragazza e dell’auto a bordo della quale i due si erano allontanati per questo si stanno concentrando lungo il fiume Adda e il canale Muzza. Sul caso indagano i Carabinieri.

Ricerche nel fiume Adda e nel Milanese

Secondo quanto riporta MilanoToday, l’auto di Buzzini, una Golf, è scomparsa da venerdì sera e si teme che il 30enne possa aver gettato la vettura in un fiume, lasciando all’interno la fidanzata, che in quel momento era senza il telefono. Buzzini conviveva con Sara nell’abitazione dei genitori della ragazza. Stando a quanto riferito dai militari, tra i due non ci sarebbero stati incomprensioni o screzi.