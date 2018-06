Genova, oggi il corteo antifascista. Toti sfotte i “compagni”: «Non sporcate» (video)

di Robert Perdicchi

Oggi si svolgerà a Genova un corteo antifascista in ricordo della rivolta dei camalli che nel 1960 insorsero per impedire il congresso del Msi. Il clima politico in città in vista dell’appuntamento si è fatto incandescente: giorni fa molte polemiche aveva suscitato la proposta di Fratelli d’Italia di intitolare una via a Giorgio Almirante, e certo non ha aiutato il video postato sulla pagina di Genova Antifascista in cui giovani estremisti gettano petardi e imbrattano i muri con scritte contro il fascismo.

«C’è bisogno di essere antifascisti e non razzisti tutti i giorni dell’anno», ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando del corteo antifascista. Non senza un pizzico di ironia: `Spero -ha aggiunto il governatore ligure- manifestino civilmente senza imbrattare muri, ma ne sono certo che sarà così e ancor più senza mettere a rischio la sicurezza di chi vigila su di noi in divisa. Bene questa iniziativa come molte altre», ha concluso Toti.

