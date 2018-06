Gelmini: «Forza Italia ha una storia, no al partito unico del centrodestra»

di Liliana Giobbi

«Ho stima e amicizia nei confronti di Giovanni Toti, ma io sono assolutamente contraria al partito unico del centrodestra, perché credo che non avrebbe alcun senso politico». Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, intervenendo a Radio Anch’io, su Rai Radio1. «Il partito unico vorrebbe dire recuperare qualche poltrona grazie al consenso di Salvini? No, grazie. A me non interessa. Noi siamo figli di una storia che è nata nel ’94. È chiaro che Forza Italia affronta adesso un momento di difficoltà soprattutto al Nord, perché in realtà al centro e al Mezzogiorno siamo il primo partito della coalizione e in alcuni casi abbiamo due o tre volte i voti della Lega. Credo che sarebbe sbagliato ridurre l’offerta politica a un unico partito. Noi siamo alleati con la Lega ma non dobbiamo omologarci a Salvini».

«L’atteggiamento e l’azione della sinistra sull’immigrazione, prima di Minniti, sono stati fallimentari. La sinistra è andata in Europa a chiedere più flessibilità sui conti pubblici in cambio di un’accoglienza non regolamentata nel nostro Paese», ha poi specificato la Gelmini. «I toni di Salvini non sono i nostri e non abbiamo lo stesso linguaggio, però gli va dato atto di aver fatto una scelta simbolica che è quella di porre con decisione all’Europa il tema dell’immigrazione. Purtroppo fino ad oggi l’Europa non ha battuto un colpo, lasciando l’emergenza all’Italia: questo è un fatto oggettivo. Io che appartengo ad un partito fortemente europeista, come Forza Italia non ho argomenti per difendere l’Europa, perché l’Europa non può pensare che il tema dell’immigrazione debba essere scaricato sull’Italia o liquidato come una tensione tra Malta e l’Italia. Ieri a perdere è stata l’Unione europea».