Gelateria Latteneve – Milano

di Redazione

Gelateria Latteneve

Via Vigevano, 27 – 20144 Milano

Tel. 02/39811258

Sito Internet: no

Tipologia: gelateria

Prezzi: coni e coppette 2,80/5,50€, gelato 22€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Si conferma una buona gelateria questo piccolo locale che è situato su Via Vigevano, a due passi dalla movida dei Navigli. Da Latteneve c’è sempre una grande attenzione alla qualità del prodotto e quindi molto rispetto per la stagionalità delle materie prime, soprattutto per la frutta, con una buona rotazione dei gusti e un’offerta non molto ampia. Durante la nostra pausa, abbiamo assaggiato due grandi classici, il pistacchio salato di Bronte e la crema, ma ci siamo lasciati tentare anche dal gelso, tutti veramente ottimi e con i sapori ben distinti. Molto buono anche il cono fatto a cialda non eccessivamente dolce. Oltre al cono e alla coppetta tradizionali, c’è la possibilità di gustare il gelato nella brioche, oppure orientarsi sui frappé, sulle granite e in inverno, sulla cioccolata calda e crêpes varie. L’aggiunta di panna è gratuita (rarità nel panorama delle gelaterie milanesi): risulta poco dolce ma molto spumosa poiché viene erogata dal dispenser.

AMBIENTE

Il locale è piccolo e arredato in stile moderno, con i pozzetti ben in vista che custodiscono il gelato.

SERVIZIO

Nonostante si dimostri professionalmente molto competente, risulta sempre un pò distratto e poco attento al cliente.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –