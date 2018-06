Gay Pride, Cirinnà attacca Fontana. Ma è stata lei a negare le “famiglie arcobaleno” (video)

di Valeria Gelsi

Partecipando entusiasta al Gay Pride di Pompei, Monica Cirinnà invita a dimenticare il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana che, a suo dire, rappresenterebbe «una minoranza», da rispettare ma pur sempre una minoranza. In particolare la deputata Pd rispolvera la frase del ministro secondo cui «le famiglie arcobaleno non esistono», omettendo la parte in cui Fontana ha sottolineato che non esistono «per la legge». Non è un caso che la propaganda mainstream dimentichi quella precisazione: quelle tre parole, infatti, rendono l’affermazione di Fontana una verità incontestabile e non un’opinione cui opporre altre opinioni. E questo è un fatto che coinvolge direttamente proprio Monica Cirinnà: la legge sulle unioni civili che porta il suo nome, infatti, ha riconosciuto le coppie dello stesso sesso, ma non le “famiglie” dello stesso sesso.

Dice la Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». La legge Cirinnà, però, non parla di matrimoni e, quindi, non riconosce le famiglie. Fontana, che è un cattolico e parla con la puntualità di chi ha alle spalle una solida cultura di riferimento, dunque, ha detto una cosa incontestabile. Lo stesso non si può dire della Cirinnà che lo contesta. «Fontana è una minoranza», ha decretato la deputata Pd. In realtà, minoranza è lei e chi la pensa come lei. Ed è ancora l’approvazione della legge a suo nome a confermarlo.

Benché il Pd esprimesse la maggioranza parlamentare e il governo, infatti, la sua iniziativa non ha portato al riconoscimento delle “famiglie arcobaleno” propriamente dette. Perché? Semplicemente perché i loro sostenitori non hanno avuto la forza di farlo. Non erano abbastanza né in Parlamento né nell’opinione pubblica, a partire dallo stesso elettorato del Pd. Per questo alla fine, sotto il governo Pd e con il sostegno della maggioranza di centrosinistra, la legge Cirinnà si è connotata come una legge “moderata”, che riconosce sì l’unione di persone dello stesso sesso, ma non conferisce loro la dignità di famiglia così come intesa dalla Costituzione. Se c’è qualcuno, dunque, che si fa portavoce di una minoranza è proprio Cirinnà, le cui convinzioni certo meritano lo stesso rispetto che lei dice di voler tributare alle convinzioni del ministro. Ma che forse avrebbero più efficacia e più presa nell’opinione pubblica se fossero presentate da un lato con una maggiore onestà intellettuale e dall’altro con una minore arroganza.