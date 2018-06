Gasparri: perché la Guardia Costiera continua a fare il pieno di clandestini?

di Guglielmo Gatti

Gasparri chiede chiarimenti al governo. ”In materia di immigrazione Forza Italia sosterrà ogni posizione chiara e coraggiosa volta a bloccare gli sbarchi nel nostro Paese. Ben venga l’attuazione della proposta di Silvio Berlusconi di creare in Libia e in altre zone dell’Africa degli hot spot per filtrare le partenze ed evitare che ai profughi di guerra si aggiungano un numero enorme di persone che non possono reclamare questo status. Diciamo no alle ingerenze della Francia e di chiunque altro a difesa dei nostri interessi e della nostra dignità nazionale”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). “Ma vorremmo capire – aggiunge – come si concilia la politica di fermezza che il nuovo governo italiano auspica, con lo sbarco di altri 500 clandestini a bordo di una nave della Guardia costiera italiana annunciato da un ministro del governo. Sono già sbarcati giorni fa in Sicilia altri 1000 clandestini con un’altra nave della Guardia costiera italiana. Perché mezzi dello Stato italiano continuano a navigare in acque che dovrebbero essere vigilate da altre con la prevedibile conseguenza di fare il pieno di clandestini che vengono poi portati in Italia?” “Benissimo la gestione della politica contro le Ong – sottolinea – che è quella che Forza Italia ha sempre indicato e proposto in Parlamento e altrove, se poi però navi di Stato ci riempiono di gente che non ha diritto ad arrivare in Italia i conti non tornano. Crediamo che sia opportuno approfondire con dibattiti non fugaci in Parlamento la questione, pronti a sostenere le scelte giuste che sono state anche indicate dal Viminale, ma ad evidenziare che ci vuole una politica coerente e non contraddittoria”.