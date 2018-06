Gasparri: «Macron vuole i turisti in Costa Azzurra e i clandestini in Sicilia»

di Redazione

Gli attacchi di Macron all’Italia e la meschinità delle autorità maltesi di fronte all’emergenza migranti hanno provocato le reazioni critiche del centrodestra. Tra quelle degli esponenti di Forza Italia emergono le parole di Maurizio Gasparri: «Alle insolenze nei confronti dell’Italia da parte di esponenti maltesi occorrono risposte formali e ufficiali. Malta nega l’evidenza e non accoglie navi che transitano a poche miglia dai suoi porti, ma spalanca le braccia alle più ambigue delle Ong, che lì hanno sede, e a realtà più che discutibili di ogni specie. L’Italia esiga una politica europea di ampio respiro e respinga al mittente il vaniloquio di Macron, che vuole i turisti in Costa Azzurra e i clandestini in Sicilia. Tanto per cominciare si potrebbe fare il contrario».