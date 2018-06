Gasparri: «Il centrodestra unito ha vinto. E questo deve far riflettere»

di Paolo Sturaro

«Si profila un ottimo risultato per il centrodestra. Amministravamo due dei ventuno comuni chiamati al voto in questa fase. Ne abbiamo già conquistati cinque e dopo i ballottaggi del 24 giugno ne amministreremo ben più di dieci. Si ribalta, quindi, la situazione nelle città chiamate al voto. E si conferma che il centrodestra è l’unica coalizione che può dare governabilità e stabilità, dal territorio alle realtà più vaste». Lo dice il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Avevamo già vinto nei giorni scorsi le elezioni regionali nel Molise e nel Friuli-Venezia Giulia – ricorda Gasparri – . Ci sono affermazioni molto brillanti come quella di Salvo Pogliese, nostro eurodeputato, che rinuncia al seggio a Strasburgo per guidare la città di Catania. C’è molto da lavorare per il rilancio e il consolidamento del centrodestra e il ruolo di Forza Italia sarà decisivo. Tutta la nostra coalizione deve trarre motivo di riflessione all’insegna dell’ottimismo da questi risultati. Il centrodestra c’è e si manifesta con la sua forza dal Veneto alla Sicilia, dalla Liguria alla Puglia e può mettere in discussione in Toscana autentici bastioni della sinistra. Otteniamo ottimi risultati a Viterbo, a Terni e in tante altre città». Poi Gasparri incalza: «Dobbiamo consolidare il ruolo e la presenza di Forza Italia ma a tal fine le parole e le indicazioni di Silvio Berlusconi ci fanno capire che ci sarà molto da lavorare, per il nostro futuro, per il ruolo di Forza Italia, per la coesione e la vittoria del centrodestra. Registriamo la evidente crisi della sinistra, che non può essere coperta dal risultato bresciano, e i bassissimi risultati dei grillini. Quando si affrontano temi concreti e si devono valutare sindaci e candidati con le preferenze, la loro proposta segna il passo»