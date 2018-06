Gasparri al governo: sulla lotta alle Ong e ai clandestini Forza Italia c’è

di Redazione

Maurizio Gasparri si rivolge al nuovo governo. ”È stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all’unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell’Interno Matteo Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong che, con un ruolo ambiguo, stanno tornando ad alimentare il traffico di clandestini verso l’Italia”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI) “I taxi del mare non devono riprendere a percorrere le rotte dalla Libia verso le coste della Sicilia. Bisogna dare indicazioni molto chiare, anche alla Marina Militare e alla Guardia Costiera. Il governo – rimarca l’azzurro – può farlo. Quando diciamo che Forza Italia voterà contro la fiducia al governo e valuterà le singole politiche e i singoli provvedimenti facciamo proprio esempi come questo. Se si andrà nella direzione che anche noi abbiamo percorso, di bloccare la demagogia e la pericolosità delle Ong, noi ci saremo con decisione, con cognizione di causa e pronti a dare anche dei buoni consigli su quanto si debba fare”. “Se invece la politica dovesse essere un’altra, saremo decisi oppositori. Partiamo da questo punto: bloccare quelle organizzazioni non governative che, peraltro, alimentano anche, direttamente o indirettamente, lo sperpero di miliardi nelle demagogiche politiche dell’accoglienza. Noi di Forza Italia facciamo una politica di centrodestra perché gli italiani vogliono fatti, non pugni chiusi alle parate militari”, conclude. Gasparri ha poi chiarito ancora: “Quando diciamo che il governo bisognerà giudicarlo dai fatti, premesso che Forza Italia non voterà la fiducia martedì al Senato, pensiamo ad esempio alle posizioni e alle affermazioni del ministro della Famiglia e disabilità Fontana”, che “nelle sue prime dichiarazioni ha detto cose giustissime”. “Difendendo la genitorialità basata sulla famiglia formata da un padre e una madre, ed esprimendo preoccupazione per la denatalità, dicendo con chiarezza che le famiglie arcobaleno non hanno un fondamento né naturale, né giuridico – continua Gasparri – Purtroppo, il cosiddetto contratto, non contiene le risposte che Fontana dà”. “Ma se volesse assumere posizioni chiare, coerenti e coraggiose come Ministro, saremo in tanti a sostenerne l’azione. Le sue affermazioni sono quindi da evidenziare, da approvare, da incoraggiare. Nella speranza che diventino linee guida per il governo”, conclude il senatore azzurro.