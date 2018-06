Gasparri a Trenta: «Perché siamo fuori dal piano per la difesa comune europea?»

di Luciana Delli Colli

Una audizione urgente del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, di fronte alla commissione competente del Senato. A chiederla è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sollecitando chiarimenti in merito alla “Iniziativa europea di intervento”, un patto per lanciare una difesa comune promosso da nove Paesi e dal quale però l’Italia al momento resta fuori.

«In questi giorni è stato firmato un patto militare tra nove Paesi europei battezzato “Iniziativa europea di intervento”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese, Florence Parly. Questa intesa, sottoscritta a Lussemburgo da Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Estonia, Francia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, vede assente l’Italia», ha spiegato Gasparri, ricordando che «in un primo momento il nostro Paese era attento a questa iniziativa, i cui contorni devono essere approfonditi, ma ora, senza una trasparente discussione, ne siamo fuori».

L’Iniziativa europea di intervento, secondo quanto spiegato da Parly in una intervista a Le Figaro «prevede una pianificazione congiunta su scenari di crisi che potrebbero minacciare la sicurezza europea». L’alleanza dovrebbe servire a snellire tempi e processi decisionali di fronte a crisi in Paesi terzi che rischino di avere ripercussioni per la sicurezza dell’Europa. Il suo scopo, quindi, è creare una struttura che sia in grado di intervenire rapidamente ma anche, secondo i promotori, agevolare il processo di formazione di una autentica difesa comune europea.

Si tratta, dunque, di un piano strategico rispetto al quale Gasparri chiede chiarezza, in particolare in merito alle scelte del governo italiano. «Credo la Commissione difesa del Senato possa e debba cominciare la sua attività con una urgente audizione del ministro della Difesa Trenta, perché spieghi al Parlamento, intanto in Commissione, perché l’Italia ha rinunciato a questa presenza, in un momento in cui i temi della sicurezza e della difesa sono fondamentali e la ricerca di condivisione a tutti i livelli con altri Stati può essere preziosa». «È paradossale – ha sottolineato ancora il senatore azzurro – che i principali Paesi del continente facciano dei passi in avanti sulla cooperazione in materia e che l’Italia sia completamente assente da questo dibattito. Occorre un chiarimento urgente in Parlamento che dovrebbe avvenire nel giro delle prossime ore visto che si sta procedendo a firme ed a accordi che sarebbe sbagliato ignorare e trascurare».