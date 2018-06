Gaffe dell’ex moglie di Grillo, Veltroni la zittisce: «Non ho la scorta»

di Mia Fenice

«Veltroni a Rimini per girare un film…al ristorante con la scorta. Chi paga?». A lanciare il quesito via Twitter è Sonia Toni, “pentastellata, animalista, vegana” come da descrizione social, nonché ex moglie del fondatore e garante del Movimento Cinquestelle, Beppe Grillo. Una domanda posta forse non a caso – in pieno scontro fra il ministro Salvini e il giornalista Saviano sul tema – che tuttavia si è rivelata essere una gaffe per l’attivista M5S.

La replica di Veltroni

A rispondere con un tweet – dopo diversi commenti al “cinguettio” di Toni che parlavano di sprechi di denaro pubblico e chiedevano che la scorta gli fosse tolta – è stato infatti lo stesso Walter Veltroni. Che però alla scorta ha rinunciato ormai anni fa: «Cara Signora – scrive l’ex segretario Pd – ha sbagliato. Ha scambiato per scorta le persone che erano con me, per lavoro, a Rimini. Non ho la scorta, per mia immediata richiesta, da molti anni, dal giorno in cui ho smesso di avere ruoli pubblici. Volevo dirglielo«. «Forse – ha quindi replicato la pentastellata – il misunderstanding è partito perchè dietro a lei seduto stavano in piedi due ragazzoni dal fisico “armadio a muro”, comunque io ho posto una domanda legittima e la ringrazio per avere risposto». Ma da Veltroni, stavolta, nessuna replica.