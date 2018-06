Furlan pronto a portare l’esercito di Silvio nel partito di Giorgia Meloni

di Redazione

La notizia circola da qualche giorno ma non è ancora ufficiale. Una voce, un’indiscrezione che il quotidiano Libero ha subito rilanciato: l’organizzazione che fa capo a Simone Furlan, «l’esercito di Silvio», composta soprattutto da giovani, è sul punto di abbandonare la trincea azzurra. Furlan, padovano, attivissimo sui social e fedelissimo del Cavaliere, era già da un po’ di mesi – scrive Libero – “in conflitto con il partito per vicende locali. Il rapporto difficile con Niccolò Ghedini, suo conterraneo e dominus di Forza Italia in Veneto, è andato via via peggiorando fino a spingere Furlan all’addio”. Un tempo Furlan sosteneva di essere addirittura innamorato di Berlusconi, di cui gli piaceva tutto, ammirandolo come uomo e come politico, spingendosi ad affermare che si sarebbe preso una pallottola al posto suo. Di qui l’idea di arruolare i “soldati” votati alla causa berlusconiana in un metaforico esercito, che ha svolto con devozione il proprio compito. Ora però i conflitti interni a Forza Italia sarebbero diventati talmente aspri da spingere Furlan a lasciare il partito. Sta pensando di entrare in Fratelli d’Italia, per continuare al fianco di Giorgia Meloni la battaglia per far crescere idee e proposte della destra.