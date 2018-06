Fratelli d’Italia contro Fico: “Chieda scusa agli italiani per il pugno comunista”

di Redazione

Provocazioni studiate a tavolino, ora ne sono consapevoli un po’ tutti, perfino chi aveva “difeso” l’atteggiamento di Roberto Fico che era stato sorpreso ad ascoltare l’Inno di Mameli con le mani in tasca. Stavolta il presidente della Camera, finito nella polemiche per il “pugno chiuso” comunista mostrato alle tribune durante la sfilata del 2 Giugno sui Fori Imperiali, deve chiedere scusa a tutti gli italiani e non può cavarsela con la scusa dell’equivoco. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Fabio Rampelli, con un duro post su Fb: “Dalle mani in tasca sulle note dell’inno di Mameli nell’anniversario della morte di Giovanni Falcone, al pugno chiuso di oggi, nel giorno della Festa dell’Italia. Presidente Fico, la Repubblica è di tutti i cittadini, non dei gruppettari che ha frequentato finora, la Camera dei Deputati che presiede senza merito è il tempio della sovranità popolare e non la sede del Partito comunista. Né Nilde Iotti né Bertinotti e nemmeno Napolitano, molto più comunisti di lei, si sono mai permessi di ascoltare l’inno di Mameli con disonore o di alzare il pugno chiuso davanti alle Forze armate nazionali. CHIEDA SCUSA AGLI ITALIANI”, conclude Rampelli nel post in cui mostra Fico con mani in tasca e pugno chiuso, incassando centinaia di like e tanti pareri indignati sulle provocazioni della terza carica dello Stato.