Il forzista Fatuzzo conquista l’aula con lo slogan: “Pensionati all’attacco” (video)

di Penelope Corrado

Carlo Fatuzzo conquista consensi e si guadagna la simpatia bipartisan dell’aula. Il settantaquattrenne deputato di Forza Italia e segretario del Partito dei pensionati (intervenuto in aula al termine delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del governo, in vista del Consiglio europeo) è diventato una sorta di beniamino e il suo slogan “Viva i pensionati, pensionati all’attacco” – con cui conclude il minuto che, come da regolamento, ogni deputato ha a disposizione per la dichiarazione a titolo personale – viene atteso e salutato con applausi e benevoli incoraggiamenti di maggioranza e opposizione.

I 60 secondi di Fatuzzo alla fine di ogni seduta sono rituali

Il suo speech è diventato quasi un appuntamento di fine seduta, che anche il presidente Roberto Fico ha imparato a conoscere. Al punto che, quando Fatuzzo gli chiede la parola e nell’aula si diffonde il brusio d’incoraggiamento, invita l’assemblea a “non fare commenti. Per favore – ha ammonito oggi – non è uno spettacolo”. “Sono assolutamente, convintamente e decisamente a favore della posizione assunta dal governo sul tema dei migranti. Salvini – ha dichiarato Fatuzzo – ha dato la scossa che l’Europa si è meritata. I pensionati attendono con tanta fiducia e poca pazienza che si risolvano i problemi posti dalla legge Fornero”. Conclusione: “Viva i pensionati, pensionati all’attacco”, alla quale nemmeno il compassato presidente Fico e la compostezza della segretaria generale Lucia Pagano hanno potuto resistere, lasciandosi andare al sorriso.