Forlì, studenti e spacciatori: uno aveva la droga nelle mutande. Denunciati

di Redazione

Studenti e spacciatori di droga. È finita con una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna da parte della polizia di Forlì-Cesena l’avventura di due sedicenni forlivesi. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione di droga a fini di spaccio, uno anche per il possesso di un coltello a serramanico. Un terzo ragazzo, anch’egli 16enne, è stato segnalato alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. A scoprire l’attività di spaccio di marjiuana intorno alla scuola, una volante della polizia impegnata in un giro di perlustrazione. È l’ultimo giorno di scuola, le lezioni sono cominciate da un bel po’ quando gli agenti vengono insospettiti da un gruppetto di ragazzini inspiegabilmente fuori dalla classe. Guardano meglio e si accorgono del veloce passaggio di mano in mano di qualcosa tra due di loro, subito infilata sotto i pantaloni dall’altro. Ora, però, anche i giovanotti si accorgono di essere osservati. Si sparpagliano e allungano il passo. Uno di loro getta la sigaretta che aveva in mano. Era uno spinello.

Un terzo 16enne segnalato in prefettura: la droga era per uso personale

Tutto…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi