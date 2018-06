Folle inseguimento tra rom, non ci sono speranze per il giovane di 29 anni investito (video)

di Redazione

All’ospedale di Careggi a Firenze sono iniziate le pratiche di accertamento di morte cerebrale per Duccio Dini, travolto domenica durante un folle inseguimento tra auto alla cui guida c’erano due soggetti di etnia rom. Dini si trovava sul suo scooter fermo al semaforo. Trascorse sei ore, se non sarà riscontratata attività cerebrale, sarà dichiarato il decesso del giovane. L’auto che gli è piombata addosso era guidata da un rom del campo nomadi del Poderaccio. A generare la scellerata corsa in auto una lite tra famiglie rom. La discussione sarebbe iniziata nel parcheggio del supermercato Esselunga di via Canova, dove una Lancia Lybra bordeaux condotta da un 44enne e la moglie seduta a fianco, ha speronato a marcia indietro, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti, una Opel Zafira grigia, condotta da un 43enne della medesima etnia. Entrambi i conducenti sono stati arrestati. La situazione ha coinvolto anche una Fiat Punto, che è rimasta danneggiata. Le due auto hanno poi dato vita a un inseguimento da Far west sulla via Canova. Vi ha preso parte anche una Volvo 960, condotta dal 65enne padre del conducente della Lybra. All’altezza dell’incrocio con via Simone Martini la Volvo 960 ha urtato la Opel Zafira mandandola fuori strada (il mezzo si è incendiato, ma il conducente è riuscito ad uscirne prima), mentre la Volvo – a seguito dell’urto – ha ruotato vorticosamente su se stessa andando ad impattare con estrema violenza contro una Hiunday IX20 ed uno scooter Honda SH125 che era appunto guidato da Duccio Dini.

Un fatto giudicato inaccettabile dal centrodestra che ora chiede lo smantellamento del campo del Poderaccio. Fratelli d’Italia ha indetto un incontro con i cittadini per chiedere “legalità e sicurezza”.