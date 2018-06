Foibe, La Russa: «Revocare ai negazionisti sala municipale a Genova»

di Redazione

”Ennesimo sfregio alla memoria degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia. Nella sala del Consiglio Pra’ a Genova verrà ospitata una conferenza del Partito comunista italiano -che evidentemente a Genova ancora esiste- dal vergognoso titolo Foibe: La grande menzogna“. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa preannunciando una interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno. “Svolgendosi in una sala municipale -aggiunge- anche se nella locandina non c’è il logo del municipio, ci chiediamo come il presidente dello stesso, Claudio Chiarotti, possa accettare un’iniziativa così vergognosa e dal sapore negazionista. Forse il suo essere del Pd nasconde una nostalgia per tempi bui?” “Chiediamo che venga immediatamente revocata la sala per non macchiare di vergogna non solo un luogo istituzionale ma anche la memoria e il dolore dei nostri compatrioti uccisi solo per il loro essere italiani’.