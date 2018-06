Firenze, Totaro (FdI) denuncia: ancora una rissa tra spacciatori stranieri (video)

di Redazione

Il senatore di Fratelli d’Italia di Firenze Achille Totaro ha pubblicato uno scioccante video sulla sua pagina Facebook, fornitogli da alcuni residenti della famigerata via Palazzuolo di Firenze, zona da tempo in mano a bande da spacciatori extracomunitari. Scrive Totaro: “Siamo alle 1 di notte in aia Palazzuolo a Firenze. Rissa tra stranieri spacciatori di droga e aggressione a una ragazza perché passando in macchina si ferma e chiama il 112. Firenze deve tornare in mano ai fiorentini e non preda di questa gentaglia che spadroneggia a casa nostra. Vi giuro che se fossi il primo cittadino di Firenze risolverei il probelma nel giro di un mese”. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere in quella via, ormai completamente ostaggio di bande di spacciatori stranieri.