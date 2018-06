Firenze, coppia di anziani uccisi a colpi di coltello. Fermato il figlio

di Redazione

Duplice omicidio a Impruneta (Firenze). In un appartamento in via Luigi Longo, all’interno d’ un’abitazione privata, sono stati trovati due corpi senza vita. Le vittime sono Osvaldo Capecchi, 69 anni e la compagna Patrizia Manetti, coetanea. L’omicidio, secondo le prime notizie, sarebbe maturato in ambito familiare. Uno dei figli della coppia, Dario Capecchi, di 43 anni, che in un primo momento si era reso irreperibile, è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Marito e moglie sono stati uccisi con un coltello. E’ stato un altro figlio, che non vive con la coppia, a scoprire i corpi. Non ricevendo risposte, è andato a casa del padre, trovandolo morto così come la donna che conviveva con lui. Dario Capecchi si era allontanato con un’auto in uso alla famiglia: il mezzo, una Panda vecchio modello, è stato ritrovato in autostrada, all’altezza di Calenzano: dentro non c’era nessuno, era parcheggiato sulla corsia di emergenza e senza chiavi. Quindi il ritrovamento dell’uomo nei pressi di Calenzano.