Firenze a tutto Dante: flash mob per il 753° compleanno del Sommo Poeta

di Redazione

Un flash mob a tutto Dante. Iniziativa itinerante e internazionale per celebrare il 753° compleanno del Sommo Poeta, sabato 9 giugno, a Firenze. L’iniziativa, presentata questa mattina a palazzo del Pegaso, è nata su proposta del Museo Casa di Dante e sotto la direzione artistica di Erminia Zampano. Nella prima sosta, in Santa Croce, ai piedi del Cenotafio del Poeta, saranno declamate terzine del Paradiso; nella piazzetta del museo Casa di Dante risuoneranno le terzine della Fiorenza antica e dell’esilio e nell’ultima tappa del percorso, a Palazzo Vecchio, nella sala d’Arme i cantori ci porteranno dalla ”selva oscura” a ”l’amor che move il sole e l’altre stelle”. La Zampano ha spiegato che l’iniziativa nasce ”dal desiderio di riportare Dante tra la gente, per riscoprire e tramandare la sua opera” e ”dalla necessità di creare un momento di familiarità con il Poeta”. A svolgere il ruolo di cantori i soci del museo Casa di Dante, ma non solo, ci saranno anche cantori in inglese, francese, cinese, olandese, ungherese, rumeno, spagnolo, russo, portoghese, danese. Il flash mob internazionale ha coinvolto, infatti, anche la scuola Kindergarten di Firenze e come ha spiegato il direttore Leonardo Amulfi ”i suoi piccoli allievi di varie nazionalità declameranno nelle loro lingue d’origine gli eterni versi di Dante”. Alle ore 11.30 nella sala d’Arme a palazzo Vecchio cerimonia di consegna di un riconoscimento al professor Raffaele Pinto, autore di significativi studi danteschi che terrà la lectio magistralis ”Dante e l’orizzonte utopico della modernità”.