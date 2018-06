Finisce il sogno di Cecchinato: eliminato a Parigi da Thiem. Ma esce tra gli applausi…

di Redazione

Termina in semifinale la splendida avventura di Marco Cecchinato al Roland Garros, seconda prova stagionale del GrandeSlam, in corso di svolgimento a Parigi. Il 25enne siciliano, numero 72 del mondo, cede al 24enne austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10), 6-1 in due ore e 17 minuti. La favola di Marco Cecchinato finisce in semifinale sul centrale di Parigi. È stata bella, appassionante e lunga e ce la ricorderemo per tanto tempo. Il punteggio è bugiardo visto che prima di arrendersi in un tie break leggendario Cecchinato riesce ad annullare una marea di set point all’avversario con punti fantastici. Anche se a Cecchinato non è riuscita l’ennesima impresa, è uscito fra gli applausi scroscianti del pubblico del “Philippe Chatrier” e potrà consolarsi con un balzo in classifica che lunedì lo porterà in 27esima posizione. Nel suo cammino a Parigi il palermitano ha messo in fila il rumeno Marius Copil (recuperando due set di svantaggio), l’argentino Marco Trungelliti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, il belga David Goffin, numero 9 Atp e ottavo favorito del seeding, e nei quarti il serbo Novak Djokovic, ex numero uno del mondo, oggi 22° della classifica mondiale e 20esimo favorito del seeding, vincitore qui nel 2016 (12 i titoli Slam nella sua bacheca) e finalista nel 2015, 2014 e 2012. Un torneo, il Roland Garros 2018, che ha comunque cambiato la vita del siciliano. Dopo un break a favore di Thiem al 1° gioco e un contro break di Cecchinato all’ottavo game il primo set è stato deciso da un break sul 5-5, dove il pupillo di Gunther Bresnik ha sciorinato tutto il suo bagaglio tecnico, con rovesci e diritti potenti e precisi, strappando di nuovo il servizio al siciliano che ha il rimpianto di un diritto in rete sul 30 pari. Giocando un 12° game pressoché perfetto (con ace iniziale e stop volley a seguire la seconda palla di servizio sul 30-15) il numero 8 del mondo ha incamerato la prima frazione dopo 46 minuti.