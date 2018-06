Figuraccia di Renzi in Senato: mentre il premier parla lui chatta (video)

di Davide Ventola

Nel giorno in cui il ceo di Apple dichiara (proprio lui) che le persone «passano troppo tempo sullo smartphone», a incarnare l’attitudine compulsiva a navigare e messaggiare arriva proprio lui: Matteo Renzi. Come si evince da questo video, l’ex segretario del Pd è stato capace di rimanere con la testa sul cellulare mentre in Senato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interveniva in’aula in vista del Consiglio europeo. Il video è emnblematico: si vede Renzi con lo sguardo perso sullo schermo, i pollici frenetici sulla tastiera, la posa debosciata di un ripetente annoiato. Un comportamento che dovrebbe indignare soprattutto gli elettori del Partito democratico, che lo hanno eletto per fare altro. Una indolenza che avrebbe una sola giustificazione: il fatto che Renzi, come ha rivelato il manager tv Lucio Presta, sembra intenzionato a cambiare mestiere e a occuparsi di televisione con un programma tutto suo dedicato a Firenze. A questo punto, l’ex premier sia conseguente: si dimetta da senatore e lasci il seggio a chi non intende usare l’aula di Palazzo Madama come un Internet point.