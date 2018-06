Fiaccolata all’Esquilino contro il degrado del centro storico di Roma

di Redazione

Esquilino: ”Domani alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele II fronte hotel Napoleon si terrà una fiaccolata di protesta contro il degrado e l’illegalità che attanaglia non solo lo storico rione Esquilino ma anche tutta Roma. Alla protesta hanno aderito diversi comitati cittadini da Torsapienza a Torpignattara e diversi esponenti politici che vogliono sostenere i comitati cittadini”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il presidente del comitato difesa Esquilino -Monti-Castropretorio Augusto Caratelli e l’avvocato Lauro Grotto, presidente del Comitato villa Wolkonsky Esquilino San Giovanni. ”In particolare – spiegano – vogliamo denunciare diverse situazioni ritenute pericolose per i cittadini romani: i pericolosi sottopassi di corso d’Italia dove mori una clochard sudamericana ai mercati abusivi ed illegali e pericolosi in piazza di porta maggiore vendita di materiale di dubbia provenienza ad un metro dal binario del tram, in via Principe Amedeo dove centinaia di persone di fronte al mercato Esquilino vendono prodotti di dubbia provenienza, lo spaccio ai ballatoi di via Giolitti e all’interno del giardino di piazza Vittorio e nei pressi della stazione Termini e risse continue nella strade”. ”E’ ora di dire basta all’immobilismo della sindaca Raggi e del I municipio di Roma – si legge nella nota – governato da trenta anni dalla sinistra romana, la desertificazione commerciale continua a marciare con la nascita di friggitorie, negozi di souvenir con un piano del commercio inesistente. Facciamo appello al neo ministro Salvini di visitare il rione Esquilino al fine di rendersi conto di come vivono i residenti nel centro storico di Roma, ricordando che il rione Esquilino è chiamato il triangolo della cristianità con le tre basiliche”.