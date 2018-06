FdI: «Il Comune di Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante»

di Redazione

Il Comune di Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante: lo fanno sapere gli esponenti di FdI Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica “Con Giorgia”. «Vittoria storica della destra italiana e romana – sottolineano – l’Aula Giulio Cesare ha votato la mozione di Fratelli d’Italia, come già proposto dalla presidente di FdI Giorgia Meloni, per intitolare una via o una piazza a Giorgio Almirante che proprio nella Capitale ha raccolto sempre grandi consensi, come sottolineato dall’intervento del capogruppo di FdI Fabrizio Ghera che ha evidenziato il ruolo di Almirante come “padre della patria”». «Come FdI – concludono – esprimiamo soddisfazione per l’approvazione di questo provvedimento che rende omaggio a un uomo politico che non ha mai smesso di chiedere la pacificazione nazionale e al quale sono state intitolate targhe e monumenti in molte cittadine italiane».

Giorgia Meloni: «Un risultato storico di cui siamo fieri»

Su Twitter la soddisfazione della leader di FdI Giorgia Meloni per il risultato conseguito dalla destra in Campidoglio. «Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di Fdi approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un risultato storico di cui siamo fieri e orgogliosi».