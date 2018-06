FdI e FI: la metro di Roma infestata dalle baby-borseggiatrici rom

di Guglielmo Gatti

“Oramai l’unica cosa di puntuale della metropolitana di Roma sono le baby-rom borseggiatrici, che anche oggi si sono presentate come un orologio svizzero nelle stazioni tra Battistini e Re di Roma. Sono lì, tutti i giorni, sulla linee A e B prendendo di mira soprattutto le stazioni più centrali e affollate di turisti. Una situazione vergognosa non più tollerabile per molti utenti costretti a vivere quotidianamente tale situazione di insicurezza, accerchiano le vittime, minacciano chi si intromette, gli sputano e addirittura arrivano a dettare legge nelle stazioni più periferiche della Capitale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia e il Presidente del Club della Libertà per le politiche sociali e sicurezza, Marco Rollero di Forza Italia. ”In tutto questo il sindaco di Roma Virginia Raggi – proseguono Figliomeni e Rollero – appare come la bella addormentata anziché adottare provvedimenti seri nei confronti di queste bande di veri e propri delinquenti rom. Chiediamo con urgenza un intervento che ristabilisca legalità e decoro perché sia i romani che i turisti non possono essere prigionieri del degrado generato dall’immobilismo sul fronte dell’emergenza nomadi sopratutto quando questa emergenza si trasforma in un vero e proprio covo di illegalità”, concludono.