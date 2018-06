Epurazione politica a Ravenna: cancellati tutti i cittadini onorari fascisti

di Redazione

Non solo Benito Mussolini: l’epurazione politica è scattata per tutti i cittadini “onorari” in odore di fascismo, chiunque abbia avuto a che fare col regime, anche se segnalatosi per meriti, virtù, capacità. La vendetta postuma della sinistra si è consumata con due ordini del giorni della maggioranza (Pd, Sinistra per Ravenna, Ama Ravenna, Mdp – Articolo 1) con cui si è voluto eliminare dall’albo delle cittadinanze onorarie coloro che l’hanno ottenuta per meriti fascisti. Dal Duce a tanti altri, i nomi non di sinistra non compariranno più nell’albo. Provvedimenti non condivisi dal centrodestra, che è uscito dall’aula: Lega Nord, LpRa e Fi hanno infatti definito i dibattiti sul tema «lunari vetero-sinistrorsi». Non a caso, i documenti erano due, entrambi approvati: il primo sull’epurazione fascista, il secondo sulla desertificazione fascista, con il divieto di concedere contributi ma anche patrocini o concessioni di suolo o aree pubbliche a «organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all’ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano e praticano forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale». Roba gradita a politici come Fiano, sempre con lo sguardo rivolto al passato.