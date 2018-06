Ecco la “Geyser-dance”, l’haka dei vichinghi islandesi a Russia 2018 (video)

di Redazione

Arriva la “Geyser-dance” dai vulcani islandesi. La “Geyser-dance”, una sorta di ballo propiziatoria della nazionale di calcio islandese, ricorda per certi cìversi l’haka degli All Blacks neozelandesi di rugby. L’Islanda è una squadra esordiente ai Mondiali, è formata da giocatori anti-divi, eha fermato l’Argentina di Leo Messi al suo esordio,e per questo ha attirato le simpatie di molti, soprattutto italiani, che la squadra in Russia non ce l’hanno. La “Geyser-dance” inoltre è un rito nazionale e identitario di una comunità molto omogenea: quella dei vichinghi, appunto.