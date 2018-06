Ecco come la “banda del Jammer” svaligiava case, gioiellerie e bancomat

di Milena De Sanctis

Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un’indagine, denominata “Irriducibili”. È stata sgominata la “banda del jammer“, formata da otto italiani e un tunisino, chiamata così perché in alcuni casi usava jammer a 12 frequenze per disabilitare nel raggio di decine di metri, non solo gli apparati telefonici e radio, ma anche le frequenze delle telecamere di sorveglianza. Due persone sono finite in carcere, sei all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con contestuale obbligo di presentazione in caserma e di permanenza in abitazione in orari notturni, una all’obbligo di firma quotidiano. Dovranno rispondere per furti in abitazione in concorso e furti aggravati. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma. L’indagine, avviata nel mese di maggio del 2016 dai carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, è scaturita dalla costante sinergia e dallo scambio di informazioni investigative tra i vari reparti dell’Arma e in particolare con i carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) che stavano investigando su alcuni ladri romani in trasferta nella provincia di Napoli.

Banda del jammer: come come agiva

Vengono contestati furti in abitazione, furti in gioiellerie ed esercizi commerciali con la tecnica ”del buco”. E ancora, furti di denaro contante dagli sportelli bancomat posizionati nei centri commerciali, e quindi lontani dalle filiali, ai quali i componenti della banda accedevano indisturbati sostituendo, per brevi periodi che intercorrevano tra il giorno di ricarica del denaro all’interno della cassa continua e il giorno del ”colpo”, la serratura d’ingresso all’area self dello stesso Atm. Una volta sostituita la serratura, i ladri travestiti da metronotte con tanto di tessera di riconoscimento e divisa, si introducevano all’interno e sempre in contatto con i complici all’esterno che controllavano l’eventuale arrivo di forze dell’ordine, riproducevano manualmente e perfettamente, la chiave d’apertura della cassa continua che, associata alla combinazione a tempo ricavata mediante l’utilizzo di sviluppatore di algoritmo, faceva sì che la cassaforte si aprisse potendo rubare il denaro contenuto all’interno.

Il colpo da 220mila euro al pensionato

Tra i furti in abitazione emblematico il “colpo” messo a segno in casa di un pensionato che custodiva alla vecchia maniera ”sotto il materasso”, ben 220mila euro, risparmi di una vita e che ingenuamente aveva confessato di avere a casa ad un uomo poi risultato di fatto il basista e complice della banda. Nel corso delle indagini, tra Roma, Pescara e Forlimpopoli (Forlì Cesena), sono state arrestate 14 persone arrestate in flagranza di reato, una è stata denunciata in stato di libertà per possesso di arnesi da scasso, è stata recuperata refurtiva in gioielli, monili e denaro contante per un valore di 250.000 euro circa. Sono inoltre stati sequestrati due sofisticati apparecchi Jammer utilizzati, chiavi alterate e grimaldelli, fiamma ossidrica, arnesi da scasso e di un laboratorio utilizzato per la fabbricazione ad hoc degli arnesi per i furti. Sono stati ricostruiti dai carabinieri almeno quattro furti di denaro contante per circa 150mila euro in danno di sportelli Atm Bancomat posizionati tra le Province dell’Aquila, Grosseto e Viterbo e perpetrati tra il 2010 ed il 2014.