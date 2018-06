È ufficiale: Trump e Putin si incontreranno il 16 luglio a Helsinki

di Domenico Bruni

È confermato, dopo diversi giorni di intensi colloqui, è arrivata la notizia: il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 16 luglio prossimo a Helsinki, come hanno reso noto simultaneamente la Casa Bianca e il Cremlino. I due leader discuteranno “dell’attuale stato e delle prospettive per ulteriori sviluppi delle relazioni fra Stati Uniti e Russia e anche di questioni cruciali dell’agenda internazionale”, ha precisato il Cremlino. Nel suo comunicato, la Casa Bianca ha spiegato che i due leader discuteranno “di rapporti bilaterali e di una serie di questioni legate alla sicurezza nazionale”. Il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ieri, dopo l’incontro fra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton e il presidente russo Vladimir Putin, che il vertice sarebbe durato diverse ore. Ieri lo stesso Trump non aveva resistitito e l’aveva anticipato: “Sembra che ci sarà un summit non troppo lontano nel futuro”. Così il presidente americano aveva confermato quanto detto dal Cremlino su un prossimo vertice con l’omologo russo Vladimir Putin. Il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, John Bolton, si trova a Mosca per i dettagli. “Sarà subito dopo la Nato, probabilmente”, ha detto Trump ai giornalisti, riferendosi al vertice dell’Alleanza Atlantica dell’11 e 12 luglio a Bruxelles. Secondo i media americani, per l’incontro con Putin erano indicate Helsinki o Vienna. Il presidente americano ha aggiunto di ritenere che migliori rapporti con Mosca sarebbero una buona cosa per gli Stati Uniti e che in agenda vi saranno anche Ucraina e Siria. “Non si sa mai con gli incontri, vedremo cosa ne viene fuori, forse uscirà qualcosa di positivo”, ha rimarcato.